女子バレー日本戦でまさかのアクシデント 中継カメラが捉えた「なかなか見ない」状況が話題
世界バレー女子1次リーグ第3戦
バレーボールの世界選手権は27日、タイで女子1次リーグ第3戦が行われ、世界ランキング4位の日本は同8位のセルビアに3-1（25-23、30-28、23-25、25-18）で勝利した。第4セットに主将の石川真佑が生んだ、思わぬ“アクシデント”には、ファンから「可愛かったここ」「なかなかな見ないよね」などの声が届いていた。
第4セット、8-6と日本がリードした場面。石川のサーブはコート奥へ。するとその先にいたブキリッチの背中に直撃して、日本の得点になった。アウトと判断して避けようとしたようだが、間に合わなかった。
会場は騒然。思わぬ形でのポイントに、石川が舌を出しておどけた表情を作ると、見守ったアクバシュ監督も笑顔になった。国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」が公式Xに動画投稿すると、ファンから反応が集まった。
「真佑ちゃんの顔よwwこのあとしっかりサービスエース取りました！」
「まゆちゃんの『あちゃ〜』顔とアクバシュ監督の笑顔がツボる」
「最後の真佑ちゃんの顔ワロタ」
「石川キャプテンのサーブをよけようとしても…にげられましぇんっ」
「狙ったか 命中しましたね」
「石川さん可愛かったここ」
「この瞬間だけドッジボールやってるみたい」
「コレはなかなかな見ないよね 真佑ちゃんもびっくり」
石川はウクライナ戦に続き、この試合もチーム最多の19得点をマーク。チームは、大会2連覇中の女王を下し、3戦全勝の組1位で決勝トーナメント進出を決めている。
（THE ANSWER編集部）