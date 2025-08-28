世界バレー女子1次リーグ第3戦

バレーボールの世界選手権は27日、タイで女子1次リーグ第3戦が行われ、世界ランキング4位の日本は同8位のセルビアに3-1（25-23、30-28、23-25、25-18）で勝利した。第4セットに主将の石川真佑が生んだ、思わぬ“アクシデント”には、ファンから「可愛かったここ」「なかなかな見ないよね」などの声が届いていた。

第4セット、8-6と日本がリードした場面。石川のサーブはコート奥へ。するとその先にいたブキリッチの背中に直撃して、日本の得点になった。アウトと判断して避けようとしたようだが、間に合わなかった。

会場は騒然。思わぬ形でのポイントに、石川が舌を出しておどけた表情を作ると、見守ったアクバシュ監督も笑顔になった。国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」が公式Xに動画投稿すると、ファンから反応が集まった。

「真佑ちゃんの顔よwwこのあとしっかりサービスエース取りました！」

「まゆちゃんの『あちゃ〜』顔とアクバシュ監督の笑顔がツボる」

「最後の真佑ちゃんの顔ワロタ」

「石川キャプテンのサーブをよけようとしても…にげられましぇんっ」

「狙ったか 命中しましたね」

「石川さん可愛かったここ」

「この瞬間だけドッジボールやってるみたい」

「コレはなかなかな見ないよね 真佑ちゃんもびっくり」

石川はウクライナ戦に続き、この試合もチーム最多の19得点をマーク。チームは、大会2連覇中の女王を下し、3戦全勝の組1位で決勝トーナメント進出を決めている。



（THE ANSWER編集部）