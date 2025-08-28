キャンペーン：マウスコンピューターが“店舗限定セール”を開催 クリエイター向けDAIVシリーズが特価に
マウスコンピューターは8月29日（金）から、ダイレクトショップ限定の「半期決算SALE 2025」を開始する。期間は9月25日（木）まで。同社の全ダイレクトショップおよび「G-Tune : Garage大阪」で実施する。
対象となるのは、クリエイター向けDAIVをはじめ、G TUNE、NEXTGEAR、mouseブランドの一部製品。
例えば、クリエイター向けノートパソコン「DAIV R6-I7G60SR-A」は22万9,900円に。第13世代Intel Core i7-13650HXプロセッサーとGeForce RTX 4060 Laptop GPU（8GB）を搭載。32GBのメモリと1TBのSSDを備え、4K動画編集など高負荷な映像制作にも対応するモデルとしている。
なお8月27日（水）から直販サイトでも半期決算セールを実施している。
キャンペーン名
半期決算SALE 2025
期間
2025年8月29日（金）～9月25日（木）
対象店舗
マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪