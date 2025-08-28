「多くのクラブが興味を示す」英強豪を退団→無所属で“世界１位”の日本人DF、欧州での“人気ぶり”を海外報道「チャンスを待っている」
右膝の怪我に悩まされている冨安健洋は、今夏にイングランドの強豪アーセナルとの契約を解除した。現在は無所属となり、復帰に向けてリハビリに励んでいる。
コンディションさえ万全なら、世界のトップクラブでプレーできる実力があるのは言わずもがなだ。市場価値1800万ユーロは無所属の選手では世界１位で、実際に獲得を検討しているクラブも少なくないようだ。
スペインメディア『ESTADIO DEPORTIVO』は８月27日、「移籍市場が終了するまであと数日となったが、元アーセナルとボローニャの選手である冨安は、フリーエージェントとしてチャンスを待っている」と報じた。
同メディアは「同選手には、ヨーロッパにおけるリーグレベルを落とす考えがある。移籍期間終了まで残りわずか数日となった今、ヨーロッパの大会に出場できる可能性のあるクラブで野心的なチャンスを待ち望んでおり、それが実現すれば多くのチームにとって頼りになる補強となるだろう」と続けている。
「この日本人CBの特徴は多くのヨーロッパのクラブの要求に完璧に合致する可能性があり、契約に多くのクラブが興味を示すだろう。冨安は右SBと左SBの両方をこなす能力があり、特に３バックにおいてはCBでも快適にプレーできる。スキルの高い相手ウイングとの１対１の場面や、オープンエリアでの深い位置への走り込みを得意としている」
無所属であるため、移籍期間に関係なく契約はできる。欧州での評価は依然として高く、最終的に補強がうまくいかなかったり、土壇場でDFを引き抜かれたりしたクラブが、獲得に動く可能性は十分にある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
