コスプレイヤーNinNinさん（@NinNin7n）が『STREET FIGHTER 6』のキャラクター、ルーク・サリバンのコスプレをSNSに公開した。

勝気な笑顔と挑発的なポーズが目を引く。キャラクターの持つ自信やエネルギーをまとった立ち姿に、胸元で揺れるドッグタグがさりげなく存在感を放つ。見る者の視線を正面から受け止めるような、迫力ある構図が印象的だ。

撮影はカメラマン・Takeたけ氏（@TakeaPhos）が担当。SNSでは「この方、遠間でお見かけしたけどめちゃくちゃルークだった…超カッコよかったし似てた」「正に本物のルークですね。クオリティが素晴らしいです」「マジイケメン！！」」と絶賛の声が相次いでいる。

キャラクター愛が細部まで詰まったこのコスプレ。NinNinさんが語るこだわりとは――。

「〜キャラクターについて〜

『ストリートファイター』シリーズは子供の頃から現在に至るまでプレイさせて頂いており、とても思い入れのある大好きな作品です。それゆえストリートファイターのコスプレにはずっと憧れを抱いており、どのキャラクターをするか本当に迷いましたが、最新作で現在自分が使っているルークを選ばせて頂きました。

たまに筋トレはしていましたが、筋骨隆々のルークをすることになった段階で大幅に強度や回数を増やし、完全再現は無理でも少しでも近づけるよう精進しました。

〜ウィッグについて〜

ルークの特徴的な髪型を再現する為、ドライヤーで片側に流す、アイロンで型をつける、スプレーで固めるという作業を何度も繰り返し行いました。また、束感も意識し、ルークの立体感のある髪型を表現出来るように試行錯誤を繰り返しました。サイドの刈り上げ部分に関してはウィッグでのリアルな再現は難しいと考え、地毛を実際に刈り上げ、その部分が見えるようにウィッグを調整しました。

〜写真について〜

takeさんは何度か撮影して頂いているカメラマンさんで『こんなポーズ、構図でお願いします』と伝えると毎回、希望通りどころか期待を大幅に越えてくる写真を撮って頂けるので本当に感謝しております。今回の写真も常にファイトを楽しむルークの表情、そしてカメラ目線のパフォーマンスにこだわりを持って撮って頂いたお気に入りの一枚です。

自分なりに沢山のこだわりを込めた憧れの『ストリートファイター』のコスプレをこのような記事にして頂き、大変光栄に思います！

これからも憧れのヒーロー達に少しでも近づけるように頑張ります！」

力強くも親しみやすいルークの魅力が全身からあふれ出す1枚。表情、構図、筋肉、そしてウィッグに至るまで、作品への愛と努力がみなぎる仕上がりだ。ヒーローに憧れ続けた少年が、自身の身体と技術でルークへと変身する――その姿は、まるで勝利を信じて拳を突き出すルーク本人のようだった。

（コスプレ図鑑取材班）