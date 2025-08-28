佐々木希、よく作る手料理披露「子供もパクパク食べてくれる」
【モデルプレス＝2025/08/28】女優の佐々木希が8月27日、自身のInstagramのストーリーズを更新。よく作るという手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】佐々木希「よく作ります」具沢山の本格料理
佐々木は「今日は、どうしても食べたくなった煮物。子供もパクパク食べてくれるから、よく作ります」と家庭料理を紹介。写真では大根や人参、鶏肉などの具材がたっぷり入った煮物が鍋に入っている様子が写されており、家庭的な一面を見せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情たっぷり」「家庭的で素敵」「料理上手」「よく味が染みてそう」といった声が上がっている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
