¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¥Ò¥í¥¤¥ó»ÒÌò¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎàÆÇÀå¥¥ã¥éÅ¾À¸áÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤âÊü¤Ä
¡¡£²£¸Æü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Âè£±£°£¹²ó¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾¯½÷¡¦²ÂÊÝ¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÈÉ×¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤é¤òÆÇÀå¤Ç¤«¤²ó¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬Êë¤é¤¹Ìø°æ²È¤ò¡¢²ÂÊÝ¤¬ÁÄÉã¤ËÈ¼¤ï¤ì¤ÆË¬¤ì¤ë¡£Éã¤òË´¤¯¤·¤Æ¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÂÊÝ¤Ï¡¢¿ó¤Î»í¤Ë¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤òÁ÷¤ê¡¢Ê¸ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´¶·ã¤ÎÂÐÌÌ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö²È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ü¥í¤À¤«¤é¡×¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¡Ê¤Î»í¡Ë¤Ê¤é»ä¤Ë¤â½ñ¤±¤ë¤«¤â¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤½¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¤«¤ï¤¤¤²¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿³°¸«¡Ä±é¤¸¤ë±ÊÀ¥¤ÏÅö½é¡¢¤Î¤Ö¤Î¾¯½÷»þÂå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌ¿Í¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤Ë¡Ö±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ²£Å¾¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤æ¤º¤Ê¤Á¤ã¤óºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ÒÌò¤¬¡¢±é¤¸¤¿¿ÍÊª¤ÎÌ¼¤äÂ©»Ò¤Ê¤É¤ÎÌò¤ÇºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»þÀÞ¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï·ì±ï¤Î¤Ê¤¤ÊÌ¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿ó¤¬À¸¤ß¤À¤·¤¿¤¬É¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤à¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¸¶·¿á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÂÊÝ¤¬¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¹¥¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥ß¤µ¤ó¤È²ÂÊÝ¤µ¤ó¤À¤±¡×¡£²ÂÊÝ¤Ï¡Ö¥«¥ß¤µ¤ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤Î¤Ö¤È¤Î°ìÂÎÀ¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Î¤Ö¤â¾¯½÷»þÂå¡¢ÃË¾¡¤ê¤Î¡Ö¤Ï¤Á¤¤ó¡×¤ÈÃË»Ò¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ó¤ÏÌ¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ºî¼Ô¤ÎµÓËÜ²ÈÃæ±à¥ß¥Û»á¤Ï¾¯½÷»þÂå¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î»í¤Ëµß¤ï¤ì¤¿»×¤¤¤¬¤·¤ÆÊ¸ÄÌ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾¯½÷ÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¤Ë¼çÌò³Ê¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë£¸ºÐ¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤¬¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£°ºÐ¤Î±ÊÀ¥¤â½Ð±éºîÂ¿¿ô¤Ç¡¢£´ºÐ»þ¤«¤é½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ö´Æ»¡°å¡¡Ä«´é¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡¢²ÂÊÝÌò¤Ë¡Ö¤Ä¤°¤ßÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¤Ä¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¡ÊÄ«´é¡Ë¤¬¿·¥¥ã¥é²ÂÊÝ¤Á¤ã¤ó¡×¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë£ØÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÚº´ÊÛ¤Ç¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¡£º£²ó¤Ï¥é¥¹¥È¤Ç²ÂÊÝ¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊü¤Á¡¢ÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£