益若つばさ、大胆イメチェンで雰囲気ガラリ「メンズっぽさと女性ぽさを両方入れたい」
【モデルプレス＝2025/08/28】タレントの益若つばさが27日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】益若つばさ、別人級の新ヘア
益若は「秋に向けてブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン！」とつづり、ブロンドのロングヘアから茶髪のミディアムレイヤーにイメージチェンジした姿を公開。「メンズっぽさと女性ぽさを両方入れたいと欲張りなオーダーをして、叶えていただきました」と明かし、「今年1年40代をどう過ごそうか日々考えて、今年4回目のイメチェンですが、とうとうゴール見えてきた感じが、、！New益若、どうでしょうか、、？」と呼びかけている
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ似合う！」「過去一好き」「可愛すぎる」「雰囲気ガラッと変わって素敵」「天使みたい」「新しい益若さん最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆益若つばさ、新ヘアに大胆イメチェン
