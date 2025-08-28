金髪の益若つばさ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/28】タレントの益若つばさが27日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】益若つばさ、別人級の新ヘア

◆益若つばさ、新ヘアに大胆イメチェン


益若は「秋に向けてブロンドヘアーから大人可愛くイメチェン！」とつづり、ブロンドのロングヘアから茶髪のミディアムレイヤーにイメージチェンジした姿を公開。「メンズっぽさと女性ぽさを両方入れたいと欲張りなオーダーをして、叶えていただきました」と明かし、「今年1年40代をどう過ごそうか日々考えて、今年4回目のイメチェンですが、とうとうゴール見えてきた感じが、、！New益若、どうでしょうか、、？」と呼びかけている

この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ似合う！」「過去一好き」「可愛すぎる」「雰囲気ガラッと変わって素敵」「天使みたい」「新しい益若さん最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】