肉体改造に成功したルカ・ドンチッチ「あまり疲れなくなったし、ちょっと速くなった」

昨シーズン途中のトレードで、ダラス・マーベリックスからロサンゼルス・レイカーズへ移籍し、NBAキャリア7年目を終えたルカ・ドンチッチは、オフシーズンにコンディショニングへ取り組み、スロベニアの現地メディアは14キロの減量に成功したと報じた。

そのドンチッチは、現在スロベニア代表チームのユニフォームへ袖を通し「FIBAユーロバスケット2025」へ参戦中。自身3度目となる大会で、スロベニアは8月29日にポーランド代表とのグループフェーズ初戦へ臨む。

グループフェーズの会場ポーランドには、レイカーズのロブ・ペリンカGM（ゼネラルマネージャー）と前オーナーのジーニー・バスも駆けつけた。肉体改造に成功したドンチッチについて、ペリンカGMはこう話していた。

「今の彼は素晴らしいシェイプにある。この夏、すごくハードに取り組んだんだ。彼と直接会ってその状態を見ること。それは海を越えて見に行く価値があると思ったからなんだ」

代表チームで得点源かつリーダー役をこなすドンチッチだが、肉体改造したことで劇的に変わるわけではないと会見で語っていた。

「正直なところ、何も変わりはしない。あまり疲れなくなったのと、ちょっと速くなったくらい。けど特にはないよ。最終的に、僕はたくさんの試合で勝ちたい。自分のチームがもっと多くの成果を成し遂げる助けがしたい」

NBAのトレーニングキャンプ開始まで約1カ月。良好なコンディションで臨む今年のユーロバスケットで、ドンチッチがどんな活躍を見せるかは必見だ。

【動画】ドイツ代表との練習試合に出場したドンチッチのハイライト！





