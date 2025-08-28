Aぇ! group正門良規、キンプリ永瀬廉からの豪華プレゼントを「サマソニ」で初おろししていた
【モデルプレス＝2025/08/28】King ＆ Princeの永瀬廉が27日深夜放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。Aぇ! groupの正門良規とのエピソードを明かした。
【写真】正門良規、永瀬廉からプレゼントされたギター弾く姿
永瀬は正門へ誕生日プレゼントとしてギターをプレゼントしており、この日の放送ではそのギターについてのメールが届いた。正門は「SUMMER SONIC 2025」でそのギターをおろしたそうで、永瀬は「正門から連絡が来まして。写真と共に。『今日デビューするぜ！』みたいな感じで」と告白。「『ギターおろさせてもらいました』って、正門のグッドってしてる写真が来て」と明かし「いや〜うれしいね、サマソニ初おろしって。めちゃくちゃいい舞台じゃないですか！」と喜びを口にした。
永瀬は「その大事なときに私がプレゼントさせていただいたギターを…っていう」と噛み締め、「くそ、最高じゃないですか。行きたかったですね」としみじみ。永瀬はAぇ! groupのTikTokを見て「やっぱり音がきれいっすね。全然違うっすわ」と感想を口にし「うれしかったですよ。わざわざ報告してくれたのも、使ってくれたのも。愛用していってほしいですね、ぜひ」と語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】正門良規、永瀬廉からプレゼントされたギター弾く姿
◆永瀬廉、正門良規からの連絡に「うれしかった」
永瀬は正門へ誕生日プレゼントとしてギターをプレゼントしており、この日の放送ではそのギターについてのメールが届いた。正門は「SUMMER SONIC 2025」でそのギターをおろしたそうで、永瀬は「正門から連絡が来まして。写真と共に。『今日デビューするぜ！』みたいな感じで」と告白。「『ギターおろさせてもらいました』って、正門のグッドってしてる写真が来て」と明かし「いや〜うれしいね、サマソニ初おろしって。めちゃくちゃいい舞台じゃないですか！」と喜びを口にした。
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】