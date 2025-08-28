行ってみたい「岡山県の星空スポット」ランキング！ 3位「鷲羽山展望台」を抑えた同率1位は？
見渡す限り広がる空の下で、天の川や流れ星がはっきりと見える瞬間には心が踊ります。都会の明かりから離れ、満天の星空をじっくり味わいたくなるスポットはどこですか？
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい岡山県の星空スポット」ランキングを紹介します！
3位：鷲羽山展望台／25票3位にランクインしたのは、鷲羽山展望台です。標高133mの鷲羽山山頂に設けられ、国立公園に指定された瀬戸内海国立公園を望むビュースポット。
水島コンビナートと瀬戸大橋の夜景とともに眺望できる星空は、まるで天然のプラネタリウム。ベンチやレストハウスも完備しているので、カップルからファミリーまでおすすめです。
回答者からは「景色を楽しみたいから」（20代女性／広島県）、「どこも星が見えやすく空全体が見えておすすめ」（30代女性／岡山県）、「瀬戸大橋が見える鷲羽山から見る星空が美しそうだからです」（50代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
同率1位：蒜山高原／44票同率1位、1つ目は蒜山高原です。県北部にある上蒜山・中蒜山・下蒜山の3つの山が連なる、蒜山三座の麓に広がる高原エリア。
夏は避暑地としても知られ、夜には満天の星空が降りそそぎます。外灯などの光害が少ないため、条件がよければ流星群の観察も可能です。
回答コメントでは「広大で満天の星を楽しめる」（40代男性／東京都）、「瀬戸内で見る星はとても綺麗だと思うから」（30代女性／石川県）、「家族と行って綺麗だったから」（20代男性／東京都）などの声が集まりました。
同率1位：牛窓オリーブ園／44票同率1位、2つ目は牛窓オリーブ園です。斜面に広がる広大な敷地に約2000本のオリーブが生い茂り、瀬戸内海が一望できる山頂広場からは多島美を満喫できます。
恋人の聖地の認定を受けており、山頂広場から見る星空はロマンチック。満月の日には、瀬戸内海を照らすムーンロードが見られます。
回答者からは「広がるオリーブ畑の中で、星空を楽しめるので、静かな場所で癒されたいときにぴったり」（30代女性／秋田県）、「オリーブの木は大好きで行ってみたい。星も見たい」（40代男性／兵庫県）、「オリーブ園も楽しめて星空も楽しめるので2倍楽しめそうだったから」（50代女性／山口県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)