日向坂46森本茉莉、新ヘア報告に絶賛の声「衝撃の美しさ」「思わず声出た」
【モデルプレス＝2025/08/28】日向坂46の森本茉莉が27日、自身のInstagramを更新。新たなヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】日向坂46メンバー「思わず声出た」と話題の新ヘア
森本は「またもや髪色真っ黒なりました」と髪色を黒に戻したことを報告し、「果たして何日間黒髪でいられるのでしょうか」とユーモアを交えてコメント。写真ではレイヤーを入れた黒髪のボブスタイルでうつむき加減にポーズを取る姿が写されており、これまでの茶髪から雰囲気をガラリと変えた、知的でクールな印象を残している。
この投稿に、ファンからは「衝撃の美しさ」「思わず声出た」「黒髪似合いすぎ」「かっこよすぎる」「色気感じる」「まつ毛も綺麗」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46メンバー「思わず声出た」と話題の新ヘア
◆森本茉莉、黒髪イメチェンでオーラ漂う
森本は「またもや髪色真っ黒なりました」と髪色を黒に戻したことを報告し、「果たして何日間黒髪でいられるのでしょうか」とユーモアを交えてコメント。写真ではレイヤーを入れた黒髪のボブスタイルでうつむき加減にポーズを取る姿が写されており、これまでの茶髪から雰囲気をガラリと変えた、知的でクールな印象を残している。
この投稿に、ファンからは「衝撃の美しさ」「思わず声出た」「黒髪似合いすぎ」「かっこよすぎる」「色気感じる」「まつ毛も綺麗」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】