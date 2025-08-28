¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô45¡ÛÅö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àÆüËÜ°ì¤Î·ÀÌó¶â¤ÈÇ¯Êð¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆáÊóÆ»¡¡ËÜ¿´¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£´£µ¡Ë¡Û¤è¤¦¤ä¤¯Ç°´ê¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤ÎÃêÁª¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬»ä¤È¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¡¢ÊÑ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é±ó²ó¤ê¤·¤Æ£²£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¡¢Éã¤¬Â¾³¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¿ÊÏ©¤ò¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ë·è¤á¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éã¤¬Ë´¤¸å¤Î²È·×¤Î¤³¤È¤ò°Æ¤¸¡¢Êì¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¤Ø¤ÎÆ»¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤¹¤ì¤Ð¹â¹»¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥×¥í¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤Ü¤í¤²¤Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤È¤Ê¤¯¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í£³Ç¯ÌÜ¤Ç±¦¸ª¤ò¸Î¾ã¤·¤ÆÅê¼ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌîµåÉô¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î°ðÍÕ´ÆÆÄ¡¢ÀÐ»³½õ´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·Ìîµå¤òÂ³¤±¤ëÆ»¤¬³«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸Î¾ã¤ò¤·¤¿»þ¡¢Êì¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¹â¹»»þÂå¤Ë¥×¥í¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÌî¼ê¤È¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£±£¹£¸£¸Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£´ÈÖ¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤Þ¤Ç¤¬³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ËÍ¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ËºÝ¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢ºÇ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î½é¤ÎÆþÃÄ¸ò¾Ä¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â¾ò·ï¤È¤Ê¤ë·ÀÌó¶â£·£°£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£·£²£°Ëü±ß¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½é¸ò¾Ä¤Î¸å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÊóÆ»¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Î·ÀÌó¶â¤ÈÇ¯Êð¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ä¤¬µåÃÄ¤Ë¿á¤Ã¤«¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¤Í¡¢ËÜ¿´¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀÐ»³´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¢¤Ç¤ÏµåÃÄ¾ïÌ³¤À¤Ã¤¿ÂçÂô·¼Æó¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ÇÏÃ¤â½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤Î¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Î¾ò·ï¤òÂ·¤¨¤Ê¤¤¤È³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌîµå³¦¡¢À¤´Ö¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÐ»³´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÐ»³¤µ¤ó¤Ï´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÀëÅÁÉôÄ¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë»ä¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤È·ÀÌó¶â£¸£°£°£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£¸£´£°Ëü±ß¤ÇÆþÃÄ¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿äÄê¡Ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ïµð¿Í¥É¥é£±¤Î¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤äÀ¾Éð¥É¥é£±¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî¤Î¾ò·ï¤ÈÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£