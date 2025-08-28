２８日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。前日まで４日続落していた反動に加え、２７日の米長期債相場が続伸（金利は低下）したことから買いが優勢だった。



２７日に行われた米５年債入札の結果を受け、同日の米長期金利が低下した流れが東京市場に波及。債券先物には値ごろ感からの押し目買いが入りやすいこともあり、午前９時２０分すぎには１３７円５５銭まで上伸する場面があった。その後は財務省が実施する２年債入札を控えて上げ一服となったものの、山口県金融経済懇談会に出席した日銀の中川順子審議委員が「現在の実質金利の水準を踏まえると、日銀の経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」と述べたことが支えとなり堅調さを維持した。



午前１１時の先物９月限の終値は、前日比１４銭高の１３７円４９銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．６１０％に低下し、その後は前日に比べて０．００５％低い１．６１５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS