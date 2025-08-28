パドレスのダルビッシュ有投手（３９）は２７日（日本時間２８日）に敵地シアトルでのマリナーズ戦に先発し、４回を投げ、１本塁打を含む４安打４失点、３三振１四球で４敗目（３勝）を喫した。最速９５・３マイルをマークし、防御率５・６６。チームはマリナーズとの３連戦を１勝２敗と負け越した。ドジャースの地区優勝へのマジックは１つ減って２７となった。

初回一死、メジャートップの５０本塁打を放っているローリーと注目の今季初対決。カウント３―１からの５球目、真ん中のカットボールで右飛に仕留めた。続くロドリゲスはカーブで投ゴロ。

２回一死、スアレスに左前打されると、すかさず二盗を許した。二死後、レイリーに外角高めのカーブを右中間に運ばれて適時二塁打。１点を先制された。

３回は三者凡退で終えたが、４回に痛恨の被弾。先頭ロドリゲスに左前打されると続くネイラーの３球目に二盗。さらに捕手の悪送球で無死三塁。ネイラーを四球で歩かせた無死一、三塁で５番スアレスへの初球、ほぼ真ん中の９０・３マイルのカットボールを高々と左中間席へ運ばれた。４２号３ランで０―４とリードを広げられた。後続３人を片付けてさらなる失点を防いだが、ここで交代となった。

前回登板の２２日（同２３日）のドジャース戦では許した安打は１本塁打のみで６回１失点の快投だったが、この日は１球に泣いた。