中学３年の男子生徒が自殺　市教委が「いじめ重大事態」として調査　遺族は「教員から胸ぐらをつかまれたことがあった」とも訴え　大阪市

今年６月、大阪市立中学校に通う中学３年の男子生徒が自殺したことについて市の教育委員会がいじめの「重大事態」として調査していることが分かりました。



今年６月、大阪市立の中学校に通っていた中学３年の男子生徒（１５）が自殺しました。



学校は自殺の前から男子生徒が同級生に暴力を振るわれるなどの事案を把握していたということで、市教委はいじめの「重大事態」と判断。



第三者委員会や学校が調査したところ、いじめの疑いがあることがわかったということです。





遺族は「男子生徒が教員から胸ぐらをつかまれたことがあった」とも訴えていて、第三者委員会はいじめに該当するかや教員の不適切な指導がなかったか、そして自殺との因果関係などについて詳しく調べる方針です。