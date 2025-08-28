¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆüÄø·èÄê ¡ª ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï29Æü¤Ë³«ºÅ¹ñ¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¡¡3Ï¢ÇÆÁÀ¤¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤È·ãÆÍ
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¿¿¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡ØÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ù¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´ÆüÄø¤¬ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð16¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò3ÀïÁ´¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×1°ÌÄÌ²á¡¢29Æü22»þ30Ê¬¤«¤é³«ºÅ¹ñ¤Î¥¿¥¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿Âç²ñÏ¢ÇÆÃæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥°¥ë¡¼¥×£Á1°ÌÄÌ²á¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤È¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡Ú·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡Û¢¨ÆüËÜ»þ´Ö
¢£8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
19:00¡Á¡¡ ¥ª¥é¥ó¥À¡ÊA1°Ì¡Ë ¡¼ ¥»¥ë¥Ó¥¢¡ÊH2°Ì¡Ë
22:30¡Á¡¡ÆüËÜ¡ÊH1°Ì¡Ë¡¼ ¥¿¥¤¡ÊA2°Ì¡Ë¡¡¡¡
¢£8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
19:00¡Á¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊB1°Ì¡Ë ¡¼ ¥É¥¤¥Ä¡ÊG2°Ì¡Ë
22:30¡Á¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ÊG1°Ì¡Ë ¡¼ ¥Ù¥ë¥®¡¼¡ÊB2°Ì¡Ë
¢£8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
19:00¡Á¡¡Ãæ¹ñ¡ÊF1°Ì¡Ë¡¼ ¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊC2°Ì¡Ë
22:30¡Á¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊC1°Ì¡Ë ¡¼ ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊF2°Ì¡Ë
¢£9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
19:00¡Á¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡ÊD1°Ì¡Ë ¡¼ ¥«¥Ê¥À¡ÊE2°Ì¡Ë
22:30¡Á¡¡¥È¥ë¥³¡ÊE1°Ì¡Ë¡¼ ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡ÊD2°Ì¡Ë
9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡
