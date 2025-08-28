株価指数先物【昼】 エヌビディア決算通過でロング強まる 株価指数先物【昼】 エヌビディア決算通過でロング強まる



日経225先物は11時30分時点、前日比240円高の4万2740円（+0.56％）前後で推移。寄り付きは4万2380円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2565円）を割り込み、売り先行で始まった。ただし、現物の寄り付き時につけた4万2280円を安値に一気に反転して4万2700円台まで急伸。買い一巡後は中盤にかけて4万2560円辺りまで上げ幅を縮めたが、終盤にかけて上へのバイアスが強まり、4万2750円まで上げ幅を広げた。



米国で取引終了後に決算を発表したエヌビディア が時間外取引で下落した流れから、売りが先行して始まった。しかし、現物の寄り付き時につけた4万2280円を安値に一気にロングが集中する形になった。オプション権利行使価格の4万2500円を中心とした上下の権利行使価格となる4万2250円から4万2750円でのレンジとなった。下限を試した後に一気にレンジ上限を捉えたことで、ショートカバーを誘う形になったと考えられる。4万2750円辺りでの底堅さがみられるようだと、ボリンジャーバンドの+1σ（4万3040円）が意識されてきそうだが、短期的には達成感はある。



NT倍率は先物中心限月で13.86倍に上昇した。一時13.82倍に低下する場面もみられたが、その後の切り返しで75日移動平均線（13.85倍）を突破しており、25日線（13.87倍）を捉えてきた。25日線を明確に上抜けてくるようだと、NTショートを巻き戻す動きが強まる可能性はありそうだ。



