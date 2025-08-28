「ある・ない」で大違い！？【40・50代】に「顔まわりレイヤー」が推せる！！

髪型がなんだか野暮ったく見える……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、顔まわりにレイヤーを入れたヘアスタイル。毛先に動きが出て、エアリーな抜け感を演出。長さを大きく変えずに、雰囲気を変えられるのも嬉しいポイントです。顔まわりにレイヤーを入れて、地味見えしすぎず上品に華やぐ、大人に似合うヘアスタイルを楽しんで。

「ある」「ない」で大違いかも！ 大人に似合うボブヘア

子供っぽく見えがちなボブヘア。顔まわりにレイヤーを入れることで、フェイスラインに髪の毛がふわっとかかり、上品な華やかさや色気をプラス。大人の魅力が引き立つ、ミドル世代に似合うボブヘアを楽しめそうです。

ちょっぴり個性的で周りと差がつくウルフヘア

周りと差がつくヘアスタイルを楽しみたいミドル世代には、ウルフレイヤーカットがおすすめ。ちょっぴり個性的な長めの襟足と、キュッとくびれたラインがおしゃれ見え。顔まわりにレイヤーを入れることでひし形シルエットが強調され、小顔見えも期待できます。

さりげなくイメチェン！ モードに決まるマッシュボブ

毛先を切りっぱなしのようにカットした、モードかつ洗練されたマッシュボブ。顔まわりにさりげなくレイヤーを入れたこちらのヘアスタイルなら「似合うか心配……」。そんなミドル世代も挑戦しやすそう。長さはボブのまま、雰囲気を変えたいときにもおすすめです。

ふんわり柔らかく仕上げた大人可愛いショートボブ

少年っぽくなってしまいがちなショートボブ。顔まわりにレイヤーを入れて軽やかに。後頭部にボリュームを持たせてふんわりさせると、大人可愛い雰囲気に仕上がりそう。襟足にくびれを作ってメリハリをつけることで、垢抜けた印象も与えられそうです。

writer：mana.i