Snow Manの公式SNSにて、岩本照と宮舘涼太の「カリスマックス」ペアダンス動画が公開され、岩本の髪型に注目が集まっている。

Snow Manの新曲「カリスマックス」は、1990年代～2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲。高速BPMに乗せて畳みかけるようなラップ、耳に残るキャッチーなメロディ、そしてエネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間の中にあらゆる要素が凝縮された密度の高い構成が魅力となっている。

■宮舘涼太が岩本照からファイルを取り上げ、華麗に投げるシーンにも注目

「オフィスでカリスマックス」と題して動画が公開。サングラス＆黒スーツ姿でデスクを前に椅子に座る岩本と、その後ろに立った宮舘がキレキレのダンスを披露する。

踊り終えると上司（岩本）と部下（宮舘）の設定で演技も。岩本がファイルを見ながらミスを指摘し、宮舘は頭を下げて謝っているようだ。

しかし、突如宮舘はファイルを取り上げて放り投げ、岩本の顔を見ながらゆっくり首を振る。そんな宮舘に岩本は思わず笑ってしまった。

SNSでは「いわだて最高」「こらえきれずに笑っちゃってるのかわいい」「ファイルの飛び方までロイヤルw」といった声の他、岩本の髪型に対する反響も。正面から見るとオールバックだが、後ろでボリュームたっぷりにまとめられているのだ。

「ひーくんの髪すげぇな」「岩本さんの後頭部のボリュームえぐすぎる」「ひーくんの髪の毛が全然想像と違った」「ひーちゃんの髪どうなってんの笑」「髪型がクセ強」など多くの声が寄せられている。

