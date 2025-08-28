日経225先物：28日正午＝180円高、4万2720円
28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比180円高の4万2720円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2731.74円に対しては11.74円安。出来高は1万9981枚となっている。
TOPIX先物期近は3079.5ポイントと前日比5ポイント高、現物終値比2.58ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42720 +180 19981
日経225mini 42715 +170 301075
TOPIX先物 3079.5 +5 27392
JPX日経400先物 27625 +35 1543
グロース指数先物 774 -6 1554
東証REIT指数先物 1925.5 -5 197
株探ニュース
