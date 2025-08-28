　28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比180円高の4万2720円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2731.74円に対しては11.74円安。出来高は1万9981枚となっている。

　TOPIX先物期近は3079.5ポイントと前日比5ポイント高、現物終値比2.58ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42720　　　　　+180　　　 19981
日経225mini 　　　　　　 42715　　　　　+170　　　301075
TOPIX先物 　　　　　　　3079.5　　　　　　+5　　　 27392
JPX日経400先物　　　　　 27625　　　　　 +35　　　　1543
グロース指数先物　　　　　 774　　　　　　-6　　　　1554
東証REIT指数先物　　　　1925.5　　　　　　-5　　　　 197

株探ニュース