27日夜、柏崎市の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む30代の男性と連絡が取れていません。



火事があったのは、柏崎市茨目の大矢文昭さん(71)の住宅です。27日午後10時前「2階から煙が見える。息子がまだ2階にいる」と家族から消防に通報がありました。火は、約3時間半後に消し止められましたが、住宅の2階部分を中心に半焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。



大矢さんは3人暮らしで、火事のあと35歳の息子と連絡が取れていません。また、60代の女性が寒気を訴えて市内の病院に搬送されましたがケガはありません。警察は、遺体の確認と火事の原因を調べています。