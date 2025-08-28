佐野海舟はケルン戦でフル出場

ドイツ1部マインツは現地時間8月24日にブンデスリーガ開幕節でケルンに0-1で敗れた。

この試合でマインツの日本代表MF 佐野海舟が見せた圧巻のボール奪取に「通常運転」「プレミアで見たい」と反響を呼んでいる。

佐野は昨夏に鹿島アントラーズからマインツへ完全移籍すると、序盤からチームの主力に定着。リーグ戦34試合全試合にスタメン出場を果たし、4節から31試合連続でフル出場とタフさも発揮。チームの6位躍進に大きく貢献した。

今夏には移籍の噂も出ているなかで、24日ケルン戦でスタメンフル出場。チームは退場者も出し、終了間際に決勝弾を許し敗れたものの佐野は攻守に躍動。とりわけ前半27分に見せたプレーには注目が集まっている。

自陣中央から右サイドまでボールホルダーにプレスを寄せ、一度はパスで回避されたものの、次のパスを完全に読み奪取。そこから推進力も見せてファウルを貰い、相手にはイエローカードが提示された。

得意のボール奪取からドリブルまで佐野の良さが詰まったプレーをブンデスリーガ公式Xが「今季も健在のボール奪取能力！佐野海舟の見事なインターセプト」と綴り公開すると、ファンからは「相変わらずえぐすぎる」「またやってるわ」「化け物」「今すぐプレミア行っても活躍できる」「これは見事」「ビッグクラブへの移籍も遠くない」「ステップアップは時間の問題」と、さまざまなコメントが寄せられている。移籍市場はいまだ空いているが、果たして佐野は移籍するのか。来夏にはW杯も控えるなかでプレーにも、去就にも引き続き注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）