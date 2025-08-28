爪切りに緊張した表情の猫ちゃんたち！ 慣れると好奇心旺盛にガン見したり、前足ちょこんで目を逸らしたりする姿がカワイイ
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ねこの爪切り』というオクタグラムとトリさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
トリ(キジシロ)とオクタグラム(ハチワレ)
今日は猫ちゃんたちの爪切りの日。まずはキジ白猫のトリちゃんから切ります。
飼い主さんが爪切りを爪に当てようとすると、サッと目を逸らしました。
甘えるトリちゃんを軽く撫でて爪を切りはじめる飼い主さん。
途中まで目をまん丸に見開いて緊張していたトリちゃんですが……
右前足、左後ろ足、右後ろ足と進むにつれて好奇心が勝ってきた様子。最後は切るところをジッと見ています。
切り終わってよしよしタイム。頭を撫でてもらいながら、爪切りを終えたばかりの前足や後ろ足を飼い主さんがスリスリと触ります。
続いてはハチワレ猫のオクタグラムちゃん。こちらも開きになっています。
爪切りがスタートしてもオクタグラムちゃんの顔は正面を見たままです。
横を向くときは爪から微妙に目を逸らしています。やはり爪を切っているところを見たくないようです。
前足をちょこんとそろえているので、飼い主さんは左前足の次は後ろ足をカット。手際よく作業を進めていきます。
撫でることで姿勢を変えて前足へ戻ります。あと少しです。
ところがここで限界が来たらしいオクタグラムちゃん。もうダメッとばかりに体をひねって逃げ出しました。
捕まえられてもなおも逃げようとしています。
ちょっとやそっとじゃ動じない飼い主さん。淡々と作業を進め、オクタグラムちゃんはギュッと縮こまりながら爪を切られます。
最後の爪を切ってよしよしタイム。飼い主さんのチェックが終わるまでは大人しくしているオクタグラムちゃんでした。
しっかり爪を切った猫ちゃんたち。苦手なことを前にしたそれぞれの様子に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。猫ちゃんそれぞれの表情の違いと、飼い主さんの手際の良さがいい感じです。
視聴者のコメント
・おっぴろげー
・顔w
・ぽってりした足かわいい
・がんばれー！
・緊張した顔
・はーいいい子でした♡