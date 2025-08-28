『UNIVERSE TICKET』発「UNIS」、日本初のデジタルシングルリリース ヒットメーカー・HoneyWorksが書き下ろし【コメント全文】
オーディション番組『UNIVERSE TICKET』（日本ではABEMAで放送）から誕生したグローバルガールズグループ・UNIS（ユニス）が、日本初のデジタルシングル「もしもし▼（※▼＝ハート）」を9月12日にリリースすることを発表した。
【写真】日本人練習生・コトコもメンバーに！デビューが決定したUNIS
UNISは、韓国の三大地上波放送局のひとつであるSBSが初めて手掛けたガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生した、歌・ダンス・ビジュアル・スター性を兼ね備えた次世代K-POPグループ。2024年3月に正式デビューを果たし、K-POP第5世代をけん引する存在として注目を集めている。
メンバーは、日本出身のナナとコトコ、フィリピン出身のゼリー ダンカ、エリシア、韓国出身のジン・ヒョンジュ、パン・ユナ、オ・ユナ、イム・ソウォンの8人で構成。国際色豊かで多様性にあふれたメンバー構成もUNISの大きな魅力のひとつとなっている。
デビューからわずかの期間で、新人賞をはじめとした16の音楽・芸能賞を受賞。2025年4月15日にリリースされた2ndミニアルバム『SWICY（スウィシー）』は、タイトル曲「SWICY」で韓国の人気音楽番組『SHOW CHAMPION（ショー！チャンピオン）』 にて念願の1位を獲得した。
今回、日本で初めてリリースされるデジタルシングル「もしもし▼」は、人気クリエイターユニット・HoneyWorks（ハニーワークス）が手がけた書き下ろし楽曲。軽快なポップサウンドと「もしもし」というキャッチーなフレーズが特徴で、恋する気持ちのドキドキをかわいく表現している。同楽曲の英語バージョン「MoshiMoshi▼」は、9月15日にリリースされる。
【コメント全文】
■UNIS・ヒョンジュ
UNISが日本で初めてシングルをリリースできることになって、本当に光栄です！EverAfterの皆さんにお届けするために一生懸命準備した曲なので、かわいくて愛らしい魅力がたっぷり詰まったこの曲を、ぜひたくさん愛してくださるとうれしいです！
■HoneyWorks・shito
「もしもし▼」というタイトルには、“心の声を届けたい”という想いを込めました。楽曲はUNISらしく、かわいくフレッシュでキャッチーなメロディとリズムを意識して作曲しています。不安な気持ちと、絶対にあきらめない強さ。その両方の感情が、彼女たちの声によって説得力を持つ楽曲になったと思います。
