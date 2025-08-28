藤原丈一郎“緋山”は橋本涼“P.J.”から重大な決断を迫られる 『ロンダリング』第9話あらすじ
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が地上波連ドラに初単独主演するカンテレ×FODドラマ枠第3弾となるオリジナル作品『ロンダリング』第9話が28日に放送される。このほど第9話の場面写真、あらすじが公開された。
【写真】藤原丈一郎＆橋本涼の掴みかかりカット
今作は、藤原演じる“死者の声が聞こえる”という役に立たない特殊能力を持つ売れない俳優・緋山鋭介が嫌々ながらも社会の闇に足を踏み入れ、非業の死を遂げた人々の人生に寄り添い奮闘する、社会派ミステリー。緋山は“霊”という目に見えない存在と、真正面から真摯に向き合っていくこととなる。
毎週木曜に放送（カンテレ＝深0：15〜、フジテレビ＝深2：15〜）のほか、FODで配信。
■『ロンダリング』第9話あらすじ
ゴミ屋敷に捨てられていた白骨死体の正体“白川愛”（桜井日奈子）を死なせたのは、『アマミ不動産』社長・天海吾郎（大谷亮平）。謎の男・P.J.（橋本涼）の思わぬ言葉に、緋山はショックを受ける。さらに、天海がかつて貧困ビジネスを仕切る暴力団と関係があり、告発されるのを阻止するために、医師・黄森（谷村美月）や“白川愛”の命を狙ったと聞かされてがく然とするが、その一方、“白川愛”についてあまりにも知りすぎているP.J.にわき上がる疑念を抑えきれずにいた。
「“白川愛”とどういう関係なんや？」と詰め寄る緋山を、「天海が次の動きを見せたら教える」とはぐらかしたP.J.は、天海が死体の身元を知れば、ゴミ屋敷の調査を中止して事件をもみ消そうとするに違いないと断言。そうなったときには「緋山くんにも決めてほしい」と、ある重大な“決断”を迫る。
まもなく、天海が『アマミ不動産』の大阪支社に現れた。黄森の告白から死体の正体を悟った天海は、P.J.が予測した通り、緋山にすぐさま調査を止めてゴミ屋敷から出て行くよう指示。「納得できません！」と食い下がる緋山に聞く耳も持たず、中止を強行しようとする天海の様子を、夏凜（菅井友香）はある複雑な思いで見つめて…。
