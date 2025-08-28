『DREAM STAGE』NAZE、9・6開催『TGC』出演決定 初ステージパフォーマンス披露＆本編撮影も
2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）に出演するボーイズグループ・NAZE（ネイズ）が、9月6日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催される『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER（通称TGC）』に出演することが28日、発表された。NAZEにとって、初のステージパフォーマンスとなる。
【ソロカット】個性あふれるNAZEメンバー7人
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。K-POPは世界で最も権威のある音楽賞にノミネートされるなど、さまざまな世界的アーティストを輩出し続けている。また、エンタテインメントシーンだけでなく、若者を熱狂させるトレンドも常に生み出している。今作はそんなK-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
今作の主人公である日本人の男性プロデューサーとともに、音楽業界の頂点を目指すボーイズグループ・NAZEに選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイ、ユウヤの7人。デビュー前にもかかわらず、ドラマ出演だけなく、楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、さまざまな活動を行なっていくことが決定している。
初ステージ・初パフォーマンスとなる『マイナビ TGC 2025 A/W』では、ドラマ本編の撮影も並行して実施。劇中に登場するシーンをイベント本番中に撮影する。
さらに、翌日の7日には、NAZEが歌う劇中曲「Wanderlust」の一部がTikTokおよびインスタグラムで先行配信されることが決定した。「Wanderlust」は、夢をかなえるために不安や迷いを抱えながらも、頂点を目指してひたすら前を向き突き進む決意を爽やかに歌いあげたダンスチューン。誰もが直面する困難を仲間との絆に支えられながら一緒に乗り越え成長していく、NAZEの姿にリンクする歌詞となっている。
同楽曲は、同局公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」およびTVerで公開中のNAZEのトレイラー映像でinstrumentalバージョンが使用されている。
