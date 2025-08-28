¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ËÙ¹¾æÆÂÀ¡¢¡È¥¯¥»¥Ä¥è¡É°¦¼ÖÅÐ¾ì¡¡55Ç¯Á°¡¦¥È¥è¥¿¡ÈÄ¶´õ¾¯¼Ö¡É¤Ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡¼¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÙ¹¾æÆÂÀ¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢MC¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤â¶Ã¤¯¡¢ËÙ¹¾¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛËÙ¹¾¤Î¡É¥¯¥»¥Ä¥è°¦¼Ö¡Ä¡É¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤¿55Ç¯Á°¤Î¥È¥è¥¿¤ÎÌ¾¼Ö¤ÎÁ´ËÆ
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷»þ¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¤À°È÷¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼ýÏ¿Ä¾Á°¤ËÇ¼¼Ö¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÈºÇ¿·°¦¼Ö¡É¡£¼Ö¹¥¤¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬»×¤ï¤º¡Ö¸Å¤¤¤ÎÍè¤¿¤Ê¡¼¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÄÁ¤·¤¤¥È¥è¥¿¤Î¡ÈÄ¶´õ¾¯¼Ö¡É¤À¡£
¡¡1960Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡ÊÈÖÁÈÅÐ¾ì¤ÎËÙ¹¾¤Î°¦¼Ö¤Ï1970Ç¯¼°¡Ë¡¢È¯ÇäÅö½é¡È¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎºÇ¹âµé¼Ö¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤ÎÆ±¼Ö¤Ï¡¢¡È¤Þ¤æ¤²¡É¥¦¥£¥ó¥«¡¼¤ä¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¶ÊÌÌ¥¬¥é¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤»ÅÍÍ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾¤ÏÉÔËþ´é¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤ì¤¤¤ä¤«¤é¡Á¡×¤È¡¢¡È¥ä¥ì¡É¹¥¤¤ÎËÜÀ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡¢Ìðºî¤ÏÄ¾³Ñ¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¡Ö¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤ï¡¼¡£»ÑÀª¤¤¤¤¤è¡¼¡×¤È¶Ã¤¡£»î¾è¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë²ó¤ë¤Ê¡¼¡£¤¤Ó¤¤Ó¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤½¤ÎÁö¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£¤½¤Î¼ÖÆâ¤ÇËÙ¹¾¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
