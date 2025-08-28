歯周病を治療することで動脈硬化につながるリスクを軽減できるかもしれないとの研究結果
これまでの研究で、歯の健康は認知症リスクや糖尿病リスクに関連しているほか、重度の歯周病が心血管疾患のリスクを高めることも指摘されてきました。新たな研究では、重度の歯周病を治療すると動脈硬化につながる「頸(けい)動脈の肥厚」を遅らせることができると示されました。
歯周病とは、歯茎に細菌が感染することで生じる慢性的な炎症性疾患であり、進行すると歯のぐらつきや喪失、持続的な口臭といった問題を引き起こします。歯周病が悪化すると歯ブラシやデンタルフロスでは届かない歯の周囲のすき間(ポケット)が拡大し、歯垢(しこう)や細菌がたまります。
また、歯周病がアルツハイマー病や大腸がん、関節リウマチといった健康被害を引き起こすことを示す研究が数多く報告されており、重度の歯周病と心血管疾患の関連性も指摘されています。アメリカでは30歳以上の成人の40％が歯周病を患っているといわれているため、歯周病の治療がその他の疾患に与える影響を理解することが重要です。
そこで、イギリスのユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの歯周病専門医であるマルコ・オルランディ博士らの研究チームは、歯周病の治療が首の両側にある頸動脈の肥厚を軽減するかどうかを調べる研究を行いました。動脈の内膜が分厚くなる肥厚は、動脈硬化の進行度を示す重要な指標です。
歯周病専門医や心臓病専門医からなる研究チームは、歯周病と頸動脈の肥厚との関連性を調査するため、ロンドン中心部の歯科医院で無作為化試験を実施しました。まずは重度の歯周病患者135人を対象に頸動脈の超音波検査を行い、基準値となる血管の厚みを測定しました。
また、血流増加時に動脈がどの程度拡張するのかを測定したほか、炎症および酸化ストレスのマーカーを特定するために血液サンプルを採取しました。なお、被験者はいずれも歯周病を患っていましたが、それ以外は健康だったとのこと。
次に被験者を、歯周病の重症度や喫煙状況、家族の心血管疾患の病歴といった要素が均等になるように、治療群と対照群に分けました。治療群の患者は口腔(こうこう)全体の徹底的な洗浄と、歯垢と歯石を除去するための歯肉深部の洗浄を含む、集中的な歯周病治療を受けました。一方、対照群の患者は歯肉深部の洗浄を含まない、通常の歯科クリーニングに近い歯垢および歯石除去を受けました。
被験者はその後2年間にわたって追跡調査され、その間も定期的な歯科治療を受けました。研究チームは1年目と2年目に頸動脈の超音波検査を行ったほか、5つの時点で血液サンプルを採取することで、血管の状態について測定しました。
実験の結果、歯周病の集中治療を受けた被験者は対照群と比較して、頸動脈の最内層が薄かったことがわかりました。論文の共著者であり、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの歯周病専門医であるフランチェスコ・ダイウート氏は、治療群と対照群の差は同様の集団に対する生活習慣の介入や、一部の薬剤投与でみられるものと同等だったと説明しています。
また、治療を受けた患者は血管機能も改善し、血液中の炎症および酸化ストレスマーカーのレベルも低下しました。これらの要因は、動脈壁が狭窄(きょうさく)するアテローム性動脈硬化に影響することが知られています。
ダイウート氏は、「私たちの研究結果は、未治療の歯周病は血管の老化および心血管疾患の修正可能な危険因子であるという見方を強めるものです」と述べています。なお、今回の研究は局所的なものであるため、研究結果が場所やサンプルの偏りによって部分的に左右される可能性があるとのことです。
今回の研究に関与していない香港大学の歯周病専門医のマウリツィオ・トネッティ氏も、被験者はいずれも歯周病を患っている以外は健康だったことから、研究結果は「歯周病を治療すれば動脈硬化の患者の健康状態が改善する」ことを意味するものではないと指摘しています。
その上でトネッティ氏は、「これらの知見は重度の歯周病治療の概念を、健康維持の分野へと橋渡しするものです。長年にわたり、歯科医は歯に焦点を当てて体の他の部分を忘れがちであり、外科医も体に焦点を当てて歯の存在を忘れがちでした。これらは分離された2つの世界となっていましたが、患者の利益のために再び結びつく必要があります」と述べました。