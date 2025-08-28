Snow Man佐久間大介＆深澤辰哉、高知旅へ 共に過ごした“長い下積み時代”を語る
9人組グループ・Snow Manが日本列島を縦断するトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man／完全版−Traveling with Snow Man−』の第3話が、9月7日からディズニープラスで独占配信される。それに先立って、佐久間大介と深澤辰哉が高知を旅する場面写真が公開された。
【場面写真】古民家でずらりと…並んでリラックスするSnow Man
同番組は、Snow Manが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティ、俳優、モデルなど幅広く活躍し、多忙を極めるメンバーがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう、という想いが込められた、“絆の旅路”となっている。
第3 話の高知旅では、釣り経験豊富な佐久間と大の釣り好きである深澤にちなみ、鮎釣りやカツオのたたき作りなど、高知の美しい自然と触れ合いながらさまざまな体験に挑戦する。
高知龍馬空港到着後、2人が向かったのは南国ならではのメロンとスイカが1年中食べられるという農園。美しい木花に囲まれながらみずみずしいフルーツを存分に堪能する。続けて車に乗って美しい川や山の風景を楽しみながら、やなせたかしさんゆかりの地の物部川では名物の鮎釣りを体験。釣った鮎を塩焼きで実食する。
さらに、“タビィ”のすすめでカツオのたたきも食べることに。特別にわら焼き体験にも挑戦し、坂本龍馬も好んだと言われる軍鶏鍋もじっくり堪能する。宿に着いたあとは、ゆずドリンクを飲みながらトークタイム。グループの年長組である2人は、長い下積み時代を一緒に過ごしてきたことでも知られている。積もる思い出を振り返りながら、最後には自然を一望する温泉で高知旅の思い出に浸る。
【放送スケジュール】
Episode1：7月27日
Episode2：8月10日
Episode3：9月7日
Episode4：9月14日
Episode5：9月21日
Episode6：9月28日
Episode7：10月5日
Episode8：10月19日
Episode9：10月26日
Episode10：11月2日
【場面写真】古民家でずらりと…並んでリラックスするSnow Man
同番組は、Snow Manが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティ、俳優、モデルなど幅広く活躍し、多忙を極めるメンバーがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう、という想いが込められた、“絆の旅路”となっている。
高知龍馬空港到着後、2人が向かったのは南国ならではのメロンとスイカが1年中食べられるという農園。美しい木花に囲まれながらみずみずしいフルーツを存分に堪能する。続けて車に乗って美しい川や山の風景を楽しみながら、やなせたかしさんゆかりの地の物部川では名物の鮎釣りを体験。釣った鮎を塩焼きで実食する。
さらに、“タビィ”のすすめでカツオのたたきも食べることに。特別にわら焼き体験にも挑戦し、坂本龍馬も好んだと言われる軍鶏鍋もじっくり堪能する。宿に着いたあとは、ゆずドリンクを飲みながらトークタイム。グループの年長組である2人は、長い下積み時代を一緒に過ごしてきたことでも知られている。積もる思い出を振り返りながら、最後には自然を一望する温泉で高知旅の思い出に浸る。
【放送スケジュール】
Episode1：7月27日
Episode2：8月10日
Episode3：9月7日
Episode4：9月14日
Episode5：9月21日
Episode6：9月28日
Episode7：10月5日
Episode8：10月19日
Episode9：10月26日
Episode10：11月2日