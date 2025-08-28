ZARD¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡¡ºä°æÀô¿å¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¡ß±ÇÁü¡ßÀ¸±éÁÕ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡È±Ê±ó¤Î½Ö´Ö¡É
¡¡ZARD¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ØZARD ¡ÈWhat a beautiful memory ¡Áforever moment¡Á¡É¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºä°æÀô¿å¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤È±ÇÁü¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¡È±Ê±ó¤Î½Ö´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¡É¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë´ñÀ×¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛZARD¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢2·î10Æü¤ËÅìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤¬2004Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇË¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¿¼¤¤²ñ¾ì¤Ç¡¢Á°¼Ô¤Ïºä°æ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¸å¼Ô¤ÏZARD¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê¤Ç1Ëü±ß¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØWEZARD¡Ù¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Í¥ÀèÍ½Ìó¤¬9·î1Æü¤«¤é9·î8Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡ØWEZARD 35 limitato¡ÙÍ¥ÀèÍ½Ìó¤¬9·î13Æü¤«¤é9·î29Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕ¤µ¤ì¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï12·î13Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØZARD ¡ÈWhat a beautiful memory ¡Áforever moment¡Á¡É¡Ù¸ø±é³µÍ×
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¡¸á¸å5»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¡¡¸á¸å5»þ30Ê¬³«¾ì¡¿¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
