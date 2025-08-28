志田音々×桃月なしこ×森日菜美、秋の新作ランジェリー紹介「3人で撮影した花柄のカットがお気に入りです」
俳優の志田音々が、9月1日発売のファッション誌『bis』（光文社）2025年秋号に初登場する。桃月なしこ、森日菜美とともに、秋の新作ランジェリーを紹介する特集に登場し、14ルックのコーディネートを披露した。誌面では、ランジェリーに合わせた香りとともに「心に寄り添うアイテム」をテーマにしたビジュアルが展開されている。
【写真】『bis』秋号の表紙は乃木坂46の筒井あやめ
日々の気分や体調で揺れ動く心に寄り添う存在として、自信を仕込むランジェリーを提案する同企画。フレッシュなカラーに果実を思わせるジューシーな香り、フリルや小花柄の可愛らしいデザインにフローラルな香りを組み合わせ、視覚と嗅覚の両面でときめきをチャージできる内容になっている。
誌面に登場した志田は「女の子らしい柄物や色のアイテムが好みなので、花柄の水着で、3人で撮影したカットが特にお気に入りです」とコメント。初めての『bis』出演に、華やかな撮影を楽しんだ様子を明かしている。
森日菜美は「ちょっと大人っぽさのある甘めの服が好きなので、新作のランジェリーに気分が上がりました♪」と語り、桃月なしこは「ベージュとブルーのランジェリーがお気に入りで、パンツのデザインも可愛かったです」とお気に入りアイテムを紹介。3人がそれぞれの視点からランジェリーの魅力を語り合う企画となっている。
