ボカロ曲『音街ウナが威嚇するだけ』が中毒性抜群！ 「うー！なー！」と繰り返すだけの楽曲に「なにこれかわいい」「タイトル通りとは恐れ入った」の反響

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『音街が威嚇するだけ』というしゃいとさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

どうも、しゃいと(カレーうどんP)です。今回は正真正銘、曲でしょう。70.5作目(？)になります。

音街が威嚇するだけ

ボカロPのしゃいとさんが公開した『音街が威嚇するだけ』との動画が、非常に中毒性の高い作品となっています。

「70.5作目(？)になります」と発表された今回の楽曲は、まさにタイトル通り。音街ウナが「うー！なー！」と音楽に合わせて威嚇を繰り返すだけの内容です。ハムスターの着ぐるみをかぶった音街ウナには怖さはまったくなく、かわいさだけが満ちあふれています。

動画の途中では、音街ウナを眺める東北きりたんがフレームイン。しばらくすると、スマホを取り出して撮影を始めます。この行動には「当然の反応」「そりゃ撮るわｗ」「誰だってそうする。俺だってそうする」と共感の声があがります。

この作品は「二次創作、パロディなど大歓迎」とのこと。作者自ら「色んな子の威嚇を見たい」と動画説明欄に書き込んでいます。また、5分超のロングバージョン『音街が威嚇するだけ (long ver.)』も公開されており、こちらも「作業用BGM（上級者向け）」として好評を得ています。

画面が「(」・ω・)」うー！(/・ω・)/なー！」とのコメントで埋め尽くされるなど、大いに盛り上がっています。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

(」・ω・)」うー！(／・ω・)／なー！

かわいい

古き良きインターネットを感じる…！

正直、左のきりたんも可愛い

ずっとループ再生してる

文／高橋ホイコ