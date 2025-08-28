警察庁は来年度予算の概算要求で、今年度予算額より約361億円多い約3479億円を計上しました。

能動的サイバー防御の関連法案が成立したことをふまえ、重点の1つにサイバー対処能力の向上を掲げました。

能動的サイバー防御の準備費用のほか、サイバー人材を確保、育成するためアクセス無害化措置に取り組むコンテストを新設するなどの費用も計上しています。

さらに組織改正として、サイバー人材育成指導室の新設も要求しました。

続いて重点に置いたのは、匿名・流動型犯罪グループへの対策強化です。東南アジアなどから日本に向けて特殊詐欺を行う拠点が現地の捜査機関によって相次いで摘発されているなか、こうした犯罪グループの検挙を推進するため、外国捜査機関との連携をさらに強化するための費用を計上しています。

またトクリュウに関する情報を生成AIでとりまとめ、首謀者に関する分析を行うことができるシステムの開発費用も盛り込んでいます。

ほかにも、警察官の採用の受験倍率が低下するなか、人材の確保が急務となっています。若者向けにSNSで仕事のやりがいを発信する動画の公開や、ルールに厳しいイメージや老朽化から不安を抱く人もいる警察学校の環境改善のため、エアコンを整備するためなどの費用を計上しました。