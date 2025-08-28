セブン‐イレブン「お月見」シリーズ 第1弾のラインナップが発表
セブン‐イレブン・ジャパンは、9月2日から10月6日の期間、中秋の名月に向けて、スイーツや、弁当、おにぎり、うどんなど、月をモチーフにした季節限定メニューを展開する「お月見」シリーズ商品をセブン‐イレブン店舗で販売する。
【写真】いろいろな味を楽しめる「おつきみるくぷりん」断面図
第1弾から第3弾まで約4週間にわたって商品を用意。おいしさはもちろん「見ても」「撮っても」楽しめるこだわりの商品を届ける。第1弾は、3種類の商品が登場。スイーツでは、見た目のかわいさととろける食感が特長の『おつきみるくぷりん』と夜空に浮かぶ月と雲をイメージした見た目の『お月見クレープ』、弁当では、チーズとつくねの相性が抜群の『お月見チーズつくね弁当』を9月2日から順次発売。第2弾、第3弾のラインアップも今後発表される。
■第1弾詳細
『おつきみるくぷりん』259.20円
雲に見立てたミルクホイップの真ん中に、満月のようなまるいカスタードホイップをのぞかせた見た目。カスタードホイップは定番商品のダブルシューでも使用しているこだわりのカスタードに、なめらかなホイップを混ぜ込んだ、卵の奥を感じるクリームに仕上げた。
クリームの下には、ほろ苦いカラメルソースが隠れている。とろけるような食感のカスタードみるくプリンとミルクホイップ・カスタードホイップの優しい甘さにカラメルソースが味わいのアクセントとなり、思わずスプーンが進むぜいたくな味わいに。
『お月見クレープ』270円
真っ黒なココアクレープを夜空に見立て、白いミルクホイップで雲を、黄色いプリンクリームで月を表現。
中にはとろ〜り甘じょっぱい味わいのみたらしソース入り。やさしい甘さのミルクホイップとバニラ香るプリンクリームと相性の良い和洋折衷スイーツに仕立てた。
『お月見チーズつくね弁当』429.84円
山芋を混ぜ込み、やわらかな食感に仕上げた鶏つくねに、濃厚で旨みとコクの強いチェダーチーズと、クリーミーなモッツアレラチーズ入りソースを添えた。つくねには、れんこんを加えることで、シャキシャキとした食感がアクセントに。
かつおだしを使用して炊き上げた御飯の上に、小松菜の煮物・きのこ玉ねぎバター醤油炒め・きんぴらにんじん・さつま芋の甘煮を盛り付けた。
※価格は全て税込
【担当者コメント】
今年のセブン‐イレブンの「お月見」シリーズ商品は、秋の夜空を彩る“おいしい満月”を、さまざまな季節限定メニューにのせてお届けします。黄色いカスタードやチーズ、半熟卵など、さまざまな食材で満月を表現し、思わず写真に収めたくなるかわいいビジュアルが特長です。ひと口ごとに思わず笑顔がこぼれるような驚きと感動を味わっていただくため、和洋さまざまなラインアップをそろえ、素材選びから仕立て方まで徹底的にこだわりました。
見て、撮って、おいしく食べて、そんな気持ちがわくわくする「新しいお月見の楽しみ方」をご提案します！第1弾に続く、第2弾、第3弾もぜひお楽しみください！
