2026年度版、キターーーッ！！【3COINS】インテリアになる可愛さ♡「新作カレンダー」

夏も終盤。早くも2026年度版のカレンダーが登場し始める時期に。【3COINS（スリーコインズ）】でも、カレンダーとインテリアの両立が叶うような、おしゃれなデザインのアイテムが続々と登場しています。そこで今回は、思わず飾りたくなる「新作カレンダー」をチェック！

置く場所を選ばないポストカードサイズ

場所を取らないスマートなサイズ感が魅力の「ポストカードカレンダー2026」。リビングやデスク、玄関など場所を選ばず、さまざまな場所に置けそうです。1枚のカードに4か月分のカレンダーが載っているため、少し先の予定を確認したいときにも便利。

おしゃれすぎ注意！ インテリアになるカレンダー

インテリアとしても活躍する「ファブリック壁掛けカレンダー2026」は、生地の質感や色合いが演出するナチュラルな雰囲気がとってもおしゃれなデザイン。ループを引っかけて飾ったり、付属のクリップで挟んで飾ったりすることも可能です。色違いにはシックな印象のグレージュもあるので、お部屋の雰囲気に合わせて使い分けてみて。

おしゃれで可愛い【3COINS】の「新作カレンダー」。どちらも2025年9月はじまりなので、すぐに使えます。気になるデザインがあったら、早めのチェックがおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる