½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¡¢Íè·î¤Ë¤Ò¤«¤¨¤¿À®Ç¯¼°¤ÎÎý½¬¤Î¤¿¤á¹Äµï¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤¬²ÆµÙ¤ßÃæ¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÀ®Ç¯¼°¤ÎÎý½¬¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡¢¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤Ë¹Äµï¤Ë¼Ö¤ÇÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÍè·î6Æü¡¢19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËµÜÅÂÆâ¤Ç¡¢¢§ÁõÂ«»Ñ¤ÇÀ®Ç¯ÍÑ¤Î´§¤ò¼ø¤«¤ë¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¡¢¢§Î¾ÊÅ²¼¤ËÀ®Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¡ÖÄ«¸«¤Îµ·¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ·¼°¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¹ÄÂ²¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ï1985Ç¯¤ÎÉã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Íè½µÅÚÍËÆü¤ËËÜÈÖ¤ò¤Ò¤«¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢µÜÅÂ¤Çµ·¼°¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ®¿´¤Ë¸«³Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£