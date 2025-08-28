TBS NEWS DIG Powered by JNN

Æ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ó¤¬22Æü¤Ö¤ê¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦Ìë¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ø¥Ó¤Ç¡¢º£·î5Æü¤ËÀÄ¿¹»Ô¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Å¹¤«¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤¿¿Í¤¬¸¼´ØÁ°¤Ë¤¤¤ë¥Ø¥Ó¤òÆ§¤ó¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

È¯¸«¼Ô
¡Ö²¿¤â¸«¤º¤ËÆ§¤ó¤Ç¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤é¥Ø¥Ó¡£¡ÊÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤¢¤Î¥Ø¥Ó¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×

¥Ø¥Ó¤ÏÅ¹Â¦¤¬Êá³Í¤·¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£