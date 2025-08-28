sacaiが2025年秋冬コレクションを発売。モードとアートが交錯する新たな輪郭
sacaiが2025年秋冬コレクションで提示するテーマは「One tender moment（優しい瞬間）」。洋服がスカーフのように身体に寄り添い、着る人の仕草によって柔らかく形を変えるデザインが核となっている。単なる造形ではなく、「巻く」というフェミニンでセンシュアルな所作を取り込み、纏う人に包まれるような感覚をもたらすことを意図している。
photo by Stas Komarovski / Courtesy of sacai
その新作では、ダダやシュルレアリスムの文脈で知られるアーティスト、マン・レイの写真作品をモチーフとしたアイテムが登場する。彼が女性たちの美に見出した物語性に共鳴し、代表作「涙」や「恋人たち」がグラフィックや刺繍として洋服に落とし込まれた。アートとファッションが響き合い、ユニセックスなアイテムからウィメンズまで幅広く展開される。
photo by Stas Komarovski / Courtesy of sacai
8月29日より、sacai直営店、公式オンラインストア、伊勢丹新宿店や銀座三越、阪急うめだ本店など主要百貨店のショップで発売開始。アートと日常を架橋するこのコレクションは、sacaiが培ってきた独自のモードの視点を改めて鮮明にするものとなっている。
photo by Stas Komarovski / Courtesy of sacai
photo by Stas Komarovski / Courtesy of sacai
