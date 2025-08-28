¸µÊÛ¸î»Î¤ÎÆâÀî´²Èï¹ð¡Ê63¡Ë¤ËÄ¨Ìò6Ç¯¡¡B·¿´Î±êÁÊ¾Ù¤ÎÊÛ¸îÃÄ¸ýºÂ¤«¤é9300Ëü±ßÃåÉþ¡¡·§ËÜÃÏºÛ
B·¿´Î±êÁÊ¾Ù¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Î¸ýºÂ¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½9300Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¤Ë¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÊÛ¸î»Î¤ÎÆâÀî´²Èï¹ð¡Ê63¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆâÀîÈï¹ð¤Ï2018Ç¯¤«¤é¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÊÛ¸îÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁ´¹ñB·¿´Î±êÁÊ¾Ù ·§ËÜÊÛ¸îÃÄ¡×¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¤è¤½9300Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤ÇÆâÀîÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò8Ç¯¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ÎÃæÅÄ´´¿ÍºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÊ£¿ô²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤Ï¾ï½¬Åª¤«¤Ä°¼Á¤Ç¡¢Èï³²³Û¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤á¤É¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÀîÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò6Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
