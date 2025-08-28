近藤夏子アナウンサーInstagramより

【モデルプレス＝2025/08/28】TBSアナウンサーの近藤夏子が28日、自身のInstagramを更新。夏休みを満喫する写真を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】TBS美人アナ「腕にハエが」ノースリ姿

◆近藤夏子アナ、ノースリーブ姿で夏休みを報告


近藤アナは「数日間、夏休みを貰っています」と休暇に入ったことを報告。「とんぼが沢山いて止まれ〜と願っていたら腕にハエが止まりました」とつづり、白いノースリーブを着て微笑む姿を公開した。

この投稿に、ファンからは「笑顔が素敵」「さすがのスタイル」「ヘルシーで素敵」「横顔も綺麗」「ハエ止まってるの面白すぎる」「夏休み楽しんでください！」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

