Shokzは、従来モデルより装着感を高める新設計を採用し、Dolby Audioとワイヤレス充電に対応した耳掛け式の完全ワイヤレスイヤフォン「OpenFit 2+」を、8月28日に発売した。価格は27,880円、カラーはブラックとグレー。

「OpenFit 2+」(ブラック)

1月に発売した「OpenFit 2」から、さらに進化した「Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0」と、一体型のニッケルチタン合金フレームを組み合わせた新設計を採用。耳の輪郭にしなやかにフィットしながら、長時間でも耳への負担を抑え、快適に使用できるという。イヤフォンの重さは片側9.4g。

ドライバーは、低音域を担当する17.3mmの大型低周波ユニットと独立した高周波ユニットを組み合わせたデュアル構成。「深みのある低音とクリアな中高音域をバランスよく再生し、音楽だけでなく映画やライブ映像もダイナミックに楽しめる」とする。

また音漏れ防止機機能が「DirectPitch 2.0」に強化され、より周囲に配慮しながら没入感あるリスニングが可能になったほか、Dolby Audioにも対応。従来モデルでは味わえなかった“シアタークラスでの臨場感”も体感できる。

Qi規格のワイヤレス充電に対応

バッテリー駆動時間は、イヤフォン単体で最大11時間、ケース併用で最大48時間。10分の充電で約2時間使える急速充電に対応したほか、OpenFit 2+では、新たにQi規格のワイヤレス充電にも対応した。

「OpenFit 2+」(グレー)

通話性能では、4つのビームフォーミングマイクとAIアルゴリズムを組み合わせた通話ノイズキャンセリングでクリアな通話品質を実現。IP55の防水仕様で、マルチポイント接続もサポートする。Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBCとAACをサポートする。

発売を記念したキャンペーンも8月28日から9月11日まで実施している。期間中にOpenFit 2+、または特製ギフトボックスなどが付属する先着300名限定の「OpenFit 2+ギフトボックス」を購入した人のなかから、抽選でBALMUDA The Brew(1名)、Dyson Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン(3名)、Shokzウエストポーチ (15名)がプレゼントされる。

全販売チャンネルでの購入がキャンペーン対象だが、公式サイト以外で購入した場合は応募フォームへの記入とレシートなど購入証明の提出が必要。公式サイトで購入した場合は自動的にキャンペーンにエントリーされる。