南キャン山里亮太、8月29日放送「DayDay.」欠席へ 代役は「頼れる同期」「何かが起こります」
【モデルプレス＝2025/08/28】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が28日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。翌日の29日の放送を欠席することを明かした。
【写真】山里亮太の代役「頼れる同期」おぎやはぎ小木との絡みに期待
番組終盤、MCを務める武田真一アナウンサーから「明日、山ちゃんお休みですね」と呼びかけられると、山里は「そうなんです。でもご安心ください。わたくしの頼れる同期、ダイアン津田がやってきます」とお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が代役を務めると発表。「小木さんと津田、何かが起こります」と金曜メンバーのおぎやはぎ・小木博明との化学反応に期待を込めた。「録画必須！」と話した山里に、武田アナは「ちょっと俺自信ない…」と本音を漏らしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】山里亮太の代役「頼れる同期」おぎやはぎ小木との絡みに期待
◆山里亮太「DayDay.」欠席へ
番組終盤、MCを務める武田真一アナウンサーから「明日、山ちゃんお休みですね」と呼びかけられると、山里は「そうなんです。でもご安心ください。わたくしの頼れる同期、ダイアン津田がやってきます」とお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が代役を務めると発表。「小木さんと津田、何かが起こります」と金曜メンバーのおぎやはぎ・小木博明との化学反応に期待を込めた。「録画必須！」と話した山里に、武田アナは「ちょっと俺自信ない…」と本音を漏らしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】