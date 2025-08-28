PK職人ハリー・ケインがまさかの失敗！公式戦での連続成功は31回でストップ 「こういう日もある」
27日（現地時間）、バイエルン・ミュンヘンはDFBポカール1回戦でSVヴィースバーデンと対戦し、3-2で勝利した。
60分までに2点をリードをする優位な試合運びを見せていたバイエルンだったが、64分と70分に立て続けに失点し、一気に追いつかれた。その後、後半アディショナルタイム4分にエースストライカーのハリー・ケインのゴールで何とか2回戦進出を決めたものの、3部リーグ所属のチームを相手に不安定な試合運びを見せてしまった。
ケインがペナルティキックを失敗したのは2022年のカタールワールドカップ準々決勝のフランス戦以来で、バイエルン移籍後では初。公式戦での連続成功回数は31回でストップとなった。
試合後にイギリスメディア『SKY』のインタビューに応じたケインは、ペナルティキックの失敗について以下のように語っている。
「こういう日もある。相手のゴールキーパーも本当に素晴らしいセービングを見せたし、1試合で2回目のペナルティキックというのは少し難しいものなんだ。もちろん2回目のキックも決めたかったけど、イメージしていたものよりも少しだけ上手く打つことができなかった」