CL、今季の本選出場36チームが決定！日本人選手は「9名」参戦…8月28日に注目の組み合わせ抽選
UEFAチャンピオンズリーグは27日と28日、本選出場をかけたプレーオフの2ndレグが欧州各地で行われた。
日本人選手4名が所属するスコットランド王者セルティックは、1次予選から勝ち上がったカザフスタン王者カイラトに、PK戦の末まさかの敗退。
常本佳吾のバーゼルと鈴木淳之介のコペンハーゲンによる直接対決は、ホームで2-0の勝利を収めたコペンハーゲンに軍配が上がった。
この結果、2025-26シーズンのCL本選出場36チームが以下で確定している（括弧内は昨季成績）。
イングランド：
リヴァプール（1位）
アーセナル（2位）
マンチェスター・シティ（3位）
チェルシー（4位）
ニューカッスル（5位）
トッテナム（EL王者）
イタリア：
ナポリ（1位）
インテル（2位）
アタランタ（3位）
ユヴェントス（4位）
スペイン：
バルセロナ（1位）
レアル・マドリー（2位）
アトレティコ・マドリー（3位）
アスレティック・ビルバオ（4位）
ビジャレアル（5位）
ドイツ：
バイエルン（1位）
レヴァークーゼン（2位）
フランクフルト（3位）
ドルトムント（4位）
フランス：
PSG（CL王者、1位）
マルセイユ（2位）
モナコ（3位）
オランダ：
PSV（1位）
アヤックス（2位）
ポルトガル：
スポルティングCP（1位）
ベンフィカ（2位）
ベルギー：
ユニオン・サン＝ジロワーズ（1位）
クルブ・ブルッヘ（2位）
トルコ：
ガラタサライ（1位）
チェコ：
スラヴィア・プラハ（1位）
ギリシャ：
オリンピアコス（1位）
ノルウェー：
ボデ／グリムト（1位）
デンマーク：
コペンハーゲン（1位）
キプロス：
パフォス（1位）
アゼルバイジャン：
カラバフ（1位）
カザフスタン：
カイラト（1位）
そして、本選に出場する日本人選手はこちらの9名に。
■本選出場
遠藤航（リヴァプール）
高井幸大（トッテナム）
伊藤洋輝（バイエルン）
堂安律（フランクフルト）
南野拓実（モナコ）
板倉滉（アヤックス）
守田英正（スポルティングCP）
橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
注目のリーグフェーズ組み合わせ抽選は、本日8月28日（木）に実施。
UEFAチャンピオンズリーグで優勝したことがない世界最強の5人
日本時間29日（金）0:30からモナコで行われる抽選会の様子は、WOWOWサッカー公式YouTubeとWOWOWオンデマンドにてライブ配信される。