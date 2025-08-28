CL、今季の本選出場36チームが決定！日本人選手は「9名」参戦…8月28日に注目の組み合わせ抽選

UEFAチャンピオンズリーグは27日と28日、本選出場をかけたプレーオフの2ndレグが欧州各地で行われた。

日本人選手4名が所属するスコットランド王者セルティックは、1次予選から勝ち上がったカザフスタン王者カイラトに、PK戦の末まさかの敗退。

常本佳吾のバーゼルと鈴木淳之介のコペンハーゲンによる直接対決は、ホームで2-0の勝利を収めたコペンハーゲンに軍配が上がった。

この結果、2025-26シーズンのCL本選出場36チームが以下で確定している（括弧内は昨季成績）。

イングランド：

リヴァプール（1位）

アーセナル（2位）

マンチェスター・シティ（3位）

チェルシー（4位）

ニューカッスル（5位）

トッテナム（EL王者）

イタリア：

ナポリ（1位）

インテル（2位）

アタランタ（3位）

ユヴェントス（4位）

スペイン：

バルセロナ（1位）

レアル・マドリー（2位）

アトレティコ・マドリー（3位）

アスレティック・ビルバオ（4位）

ビジャレアル（5位）

ドイツ：

バイエルン（1位）

レヴァークーゼン（2位）

フランクフルト（3位）

ドルトムント（4位）

フランス：

PSG（CL王者、1位）

マルセイユ（2位）

モナコ（3位）

オランダ：

PSV（1位）

アヤックス（2位）

ポルトガル：

スポルティングCP（1位）

ベンフィカ（2位）

ベルギー：

ユニオン・サン＝ジロワーズ（1位）

クルブ・ブルッヘ（2位）

トルコ：

ガラタサライ（1位）

チェコ：

スラヴィア・プラハ（1位）

ギリシャ：

オリンピアコス（1位）

ノルウェー：

ボデ／グリムト（1位）

デンマーク：

コペンハーゲン（1位）

キプロス：

パフォス（1位）

アゼルバイジャン：

カラバフ（1位）

カザフスタン：

カイラト（1位）

そして、本選に出場する日本人選手はこちらの9名に。

■本選出場

遠藤航（リヴァプール）

高井幸大（トッテナム）

伊藤洋輝（バイエルン）

堂安律（フランクフルト）

南野拓実（モナコ）

板倉滉（アヤックス）

守田英正（スポルティングCP）

橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

注目のリーグフェーズ組み合わせ抽選は、本日8月28日（木）に実施。

日本時間29日（金）0:30からモナコで行われる抽選会の様子は、WOWOWサッカー公式YouTubeとWOWOWオンデマンドにてライブ配信される。