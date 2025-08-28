レクサスのために

自然吸気の5L V8となる『2UR-GSE』型は、レクサスのために作られ、レクサスだけに搭載されてきたエンジンだ。その誕生は2007年に発表された『レクサスIS F』に遡る。

【画像】自然吸気5L V8！名機『2UR-GSE』を搭載する3台のレクサス 全128枚

普段は日常生活に溶け込む柔軟性を備えつつ、休日はスポーツ走行を存分に楽しめる上、その往復も快適にこなしてくれる……と、日常とサーキットをシームレスに繋ぐことを目指して企画されたそのモデルには、速さと共に気持ちよさも備わったエンジンが求められた。



取材車はレクサスRCFファイナルエディション（右）とIS500Fスポーツ・パフォーマンス・ファーストエディション（左）。 中島仁菜

そこで白羽の矢が立ったのが、LS600h向けに開発された『2UR-FSE』型だ。これをベースに徹底したチューニングを施すことでスポーツユニットとして昇華させる。共同開発を担ったのは、トヨタの高性能エンジンづくりではお馴染みのヤマハ発動機。同社の当時の技術資料によると、狙ったのは伸び感、レスポンス、サウンドの３点と記されている。

直噴とポート噴射を併用することで各々のメリットを活かす『D-4S』の採用や、チタンバルブをはじめとするムービングパーツの軽量化、サーキットユースでもダレのない潤滑、冷却系の構築など、多岐に渡り手が加えられた2UR-GSEは423ps/6600rpmを発揮。5Lの大きなキャパシティにして6800rpmをレッドゾーンとする、高回転型ユニットとなった。

当時はメルセデスAMGのM156型やBMW MのS65型など、自然吸気V8が高性能ぶりを競い、隆盛を極めていた時代でもある。その後、各社は更なる動力性能の追求やグレードに応じたパワーの差別化、特定条件での燃費などの点において好都合な小排気量ターボ化へと邁進し、自然吸気、大排気量、多気筒のエンジンは数を減らしていく。

今や2UR-GSEのようなプロファイルのエンジンは、ごく一部のスポーツカーを除けば壊滅したといっても過言ではない。

いよいよ終焉が迫りつつある

そんな2UR-GSEも、登場から18年の時を経て、いよいよ終焉が迫りつつあるように窺える。レクサスから公式なアナウンスはないが、実質的には搭載モデルが次々と姿を消しつつあることからも、ついそのように推してしまうのは僕だけではないだろう。

ちなみに本稿執筆時点で2UR-GSEを搭載するのは、『RCF』、『IS500』、『LC500』の3モデルとなる。RCFは特別仕様車の『ファイナルエディション』をもってRCシリーズ含めこの11月に生産を終了。IS500も11月の生産終了に向けて『クライマックスエディション』と称した特別仕様車を販売中となっているが、巷ではいずれも実質完売とされているようだ。



RCFのエンジンルーム。2UR-GSE型5L V8自然吸気ユニットも終焉が迫る。 中島仁菜

そしてLCは7月末に特別仕様車の『ピナクル』を発表、8月上旬までの受注期間を終えて、現在はラッキーな当選者が商談に臨んでいるところだろうか。その数はクーペとコンバーチブルで各々100台ずつだが、半分は既納ユーザー向けの枠となり、各々50台が一般ユーザーの枠となる。

このピナクルの発表に合わせて、ベースモデルのLCもドアストライカー基台の肉厚アップとダンパーセットアップの変更というごく小規模なマイナーチェンジが施された。レクサスによればLC本体の受注は継続しているということだから、実質的に2UR-GSEが搭載された最後のモデルがLC500ということになるかもしれない。

他があまりに速くなりすぎた

IS Fへの搭載から18年の間に、2UR-GSEは更なる高回転化と共に、54〜58psの出力向上を果たしている。その間、ターボ化に邁進したライバルに対する動力性能でのアドバンテージはない。でも、個人的な印象でいえば、このレクサスの３モデルも全然速いわけで、他があまりに速くなりすぎたというのが適当ではないかと思う。

その分を補える魅力といえば、やはり自然吸気のマルチシリンダーならではの表情の艷やかさだろう。理論振動ゼロのクロスプレーンでありながら、2UR-GSEは高回転域に向かうにつれて、爆発の感触をしっかりドライバーに伝えてくる。



スポーツドライビングへの大勢が高い、レクサスRCFファイナルエディション。 中島仁菜

それはステアリングやシートを介して微かに伝わる心地よい鼓動感であったり、回転域や負荷と連動して音色を絶妙に紡いでいくサウンドデザインであったりと、主に物理的な応答によってもたらされるものだ。

同じパワーユニットを積む3モデルの中では、最もスポーツドライビングへの大勢が高いのは間違いなくRC Fだ。前述の通り、生活の一辺でゴルフを楽しむようにサーキットを嗜むという向きに合わせこまれたこのモデルは、エンジンを思う存分に唱わせるだけでなく、シャシーの側が司るドライビングプレジャーにおいても妥協のないところをみせてくれる。

さらに、そのアシであっても入力のカドはしっかり丸められていて日常遣いに不満はなく、Fの称号がどういう世界観に与していたのかということを端的に示している。

Fよりもより日常的なスポーティネスを標榜

IS500のキャラクターは、そのFよりもより日常的なスポーティネスを標榜した『Fパフォーマンス』という位置づけになる。よってガチガチにサーキットを走り込めば制動や冷却などに容量不足を感じることもあるだろう。

でも、スポーツ走行やワインディングを気持ちよく走れれば充分という向きにとっては、そのぶん日常のフレキシビリティが豊かであることに感銘を受けると思う。限りなく普通のセダンのように扱える一方で、気が向けばエンジン由来の官能的なドライブフィールを存分に味わうことが出来る。



日常的なスポーティネスを標榜した味付けの、IS500Fスポーツ・パフォーマンス・ファーストエディション。 中島仁菜

そもそも車格にはトゥーマッチな大排気量のエンジンを積むという時点で官能性要件なのだから、稀有な2UR-GSEの存在感を生活の中で常に感じていたいというのであれば、最適なのはこのモデルだろうといつも思う。

しっかりと我を保っている

そのふたつのキャラクターに挟まれながらもしっかりと我を保っているのがLCだ。その軸足はGTにある。バキバキにスパルタンな走りではなく、ズシッと落ち着きのある所作を前面に押し出しながら、求めればスポーツカーばりの応答性をみせてくれる。

エンジンの出力はRCFやIS500より僅かに劣る一方でトルクは僅かに上回る、そのチューニングが意味するのは、常にぶん回すわけではなく流していても充分満たされる、そんな大人のゆとりだ。



先日発表された一部改良モデル、レクサスLCピナクルと筆者。 レクサス

タウンライドでは2000rpmも回っていれば事足りる、そんな低回転域ではひたすら静かに滑らかに振る舞う2UR-GSEは、中回転域に向かうにつれホロホロとその鼓動を高めていき、高回転域に向かってぐんぐんと吸い込まれるように増す加速度と共に、フォォーッと突き抜けるような高音を聞かせてくれる。

その瞬間に得られる快感は、ドーンと押し出されるようなターボのそれとはやはり一線を画するものだ。それは間違いなくレクサスに類稀な個性をもたらしてくれた、そして日本車の内燃機の歴史においても特筆すべきものだったのだと思う。