武部聡志プロデュース『ジブリをうたう その２』全参加アーティスト発表
キーボーディスト、アレンジャーとして数多くのアーティストを手掛ける作・編曲家、音楽プロデューサーの武部聡志。映画『コクリコ坂から』『アーヤと魔女』では音楽を担当するなどスタジオジブリ作品とも縁の深い武部が2年前に全面プロデュースしたスタジオジブリ トリビュートアルバムの第2弾『ジブリをうたう その２（読み：に）』が、11月19日にリリースされることが発表となった。
【画像】宮崎吾朗描き下ろしのイラストジャケット（2種）
今作の参加アーティストは、アイナ・ジ・エンド、大野雄大＆花村想太（Da-iCE）、大原櫻子、小川彩&奥田いろは（乃木坂46）、Kalafina 、岸田繁（くるり）＆玉井詩織（ももいろクローバーZ）、GLIM SPANKY、にんじん（from ロクデナシ）、のん×SOIL&”PIMP"SESSIONS、葉加瀬太郎＆武部聡志、Penthouse、森崎ウィン、薬師丸ひろ子（五十音順）――世代もジャンルも超えた全13組。
前作から引き続き参加する岸田と玉井は、今回は2人で1曲の参加となる。昨年3月に開催された『ジブリをうたう』コンサートで、ペアでの実演実績があり、今作での再タッグが決定した。
さらに、Wakanaが今作はKalafinaとしてKeiko、Hikaruとともに参加することも決定。今年1月に再集結をしたばかりのグループが何を歌い、どのように表現してくれるのかも楽しみだ。
そして、ピアニストの角野隼斗は今回、自身の所属する6人組ツイン"リードヴォーカル・バンド”Penthouseとして参加することが決定。前回はインスト楽曲だったが今回はバンドとしてどのような楽曲を奏でるのか、楽しみだ。
収録楽曲に関しては後日発表。どのアーティストもスタジオジブリ作品の楽曲に対して独自の解釈で楽曲制作を行なっており、誰がどの楽曲をパフォーマンスするのかも楽しみの一つ。
また、今作もジャケットイラストはスタジオジブリの宮崎吾朗がこの作品のためにオリジナルで描き下ろした。通常盤のイラストは前作のイラストと対をなす形で描き下ろされたものになっており、澄んだ青い空をバックに自然豊かな丘陵でアコーディオンピアノを奏でる少女が描かれた、まさにスタジオジブリの世界と音楽がコラボレートしたイラストとなっている。
また、ジブリ関連ショップ限定盤のリリースも決定。こちらの商品も宮崎吾朗描き下ろしのイラストジャケットとなっており、、通常盤とは異なる特別イラストとなっている。
ジブリがいっぱい どんぐり共和国、など、ジブリ関連ショップでのみ購入できるCD限定盤となる（収録内容は通常盤と同内容）。なお、ジブリがいっぱい どんぐり共和国 オンラインショップ そらのうえ店では予約販売中。
■武部聡志のコメント
一昨年にリリースしたスタジオジブリトリビュートアルバム『ジブリをうたう』の続編をお届けできることになりました。
今回もバラエティに富んだ素晴らしいアーティストの方々にご参加いただいています。
このプロジェクトはスタジオジブリの映画だけではなく、音楽や唄が次の世代に受け継がれていくように、という願いを込めてスタートしました。
ジブリ愛にあふれるアーティストたちが自身で選曲をし、新たな解釈でパフォーマンスしたカバーは必聴です。
それにしてもジブリ映画で使用されている楽曲、音楽のクオリティにはいつも驚かされます。
多分皆様も映画のシーンと同じように音楽も深く記憶に残っていることだと思います。
2作品目となった『ジブリをうたう』
楽曲を聴きながらお気に入りのシーンを思い出したり、一緒に唄ったり、皆様で楽しんでいただけたら幸いです。
『コクリコ坂から』『アーヤと魔女』などいくつかの作品でご一緒した宮崎吾朗監督が今作もジャケットを描いてくれました。
まるでジブリのキャラクター達が歌を口ずさんでいるような素敵な絵です。
どうぞ音楽と共にお楽しみください。
そしてまた近い将来『ジブリをうたう』コンサートも前回に引き続き開催したいと考えています。
スタジオジブリの映画、音楽が世代、時代を超えてたくさんの方々の心に永遠に刻まれることを祈って。
