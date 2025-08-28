「au Starlink Direct」がデータ通信に対応、19アプリ・6機種から
KDDIと沖縄セルラーは、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」でデータ通信サービスの提供を開始した。当初は19アプリから利用できる。
対応するアプリは順次拡大する予定。
対応する機種はPixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro Fold、Galaxy Z Fold7、Galaxy Flip7。対応アプリと機種は順次拡大する。Starlink衛星とスマートフォンの直接通信でデータ通信に対応するのは世界初という。8月28日に発表された対応アプリ ジャンル アプリ 地図 Google マップ auナビウォーク auカーナビ 天気／防災 ウェザーニュース 特務機関NERV防災 ココダヨ アウトドア（山／海） YAMAP ヤマレコ いまココ タイドグラフBI 釣り船予約「釣割」 乗船名簿クラウド ニュース スマートニュース NewsPicks SNS X メッセージ auメール Google メッセージ 安心 家族の安心ナビ Google の Find Hub 緊急情報サービス