矢野未希子、夏休み旅行で夫と“顔出し”2ショット「めちゃくちゃ良い写真」「愛おしい夫婦」
モデルの矢野未希子（38）が27日、自身のインスタグラムを更新。夏休み旅行での“顔出し”夫婦ショットを公開した。
【写真】「めちゃくちゃ良い写真」夏休み旅行中の矢野未希子と夫の“顔出し”2ショット
矢野は20日の投稿で、デンマーク・コペンハーゲンを訪れていることを報告。この日の投稿では「今回コペンハーゲンでずっと写真を撮っていた私。カメラを片手に歩いていると夢中になって全く前に進まない」と、旅の思い出を振り返りつつ、多数の写真を公開した。
投稿には夫との2ショットのほか、「気づくと常にはるか前の方に小粒の夫が。お互いそれに気づかない自由な夫婦です。夫の後ろ姿もツーショットもいつもの旅よりもたくさん写真を撮りました」と、矢野の先を歩く夫の後ろ姿が多く収められている。矢野は「とても良い思い出です」とうれしそうにつづった。
コメント欄には「めちゃくちゃ良い写真」「愛おしい夫婦」「旦那さまへの愛が伝わってきます」「仲良しさや愛が伝わって、素敵なお写真です」「一枚一枚が作品だわ」「最高すぎて〜〜お二人とも大好きです」「ご主人といつまでも仲良く」などの声が寄せられている。
