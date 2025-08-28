アンダーウェア姿で男性と密着も…韓国の美しき女性歌手、大胆すぎる新曲ジャケット写真が話題

韓国の女性トロット歌手カン・スンヨンが、大胆な新曲ジャケット写真でファンを釘付けにしている。

【写真】韓国の美しすぎる女性トロット歌手

8月28日、所属事務所Artsro Entはカン・スンヨンが新シングル『腕枕』をリリースすることを発表した。

同曲は、女性トロットグループLPGが2006年にリリースしたヒット曲『腕枕』をカン・スンヨンならではの魅力でリメイクした曲だ。編曲は作曲家クォン・スンヒョクが手がけ、トロットのエッセンスにダンスリズムや哀愁漂う旋律、さらにはラテンやロックの要素を組み合わせ、ブラスサウンドを加えることで華やかで官能的な雰囲気を完成させた。

カン・スンヨンは原曲が持つ中毒性や妖艶さを残しつつ、現代的なサウンドと深みのあるボーカルを融合し、洗練された力強いステージとして再解釈している。

ファンの注目を集めているのはジャケット写真で、カン・スンヨンがアンダーウェア姿でソファにもたれる姿が写っている。別のカットでは、同じくアンダーウェアだけの大胆な格好で男性と密着する姿があらわになり、楽曲の雰囲気を存分に醸し出している。

（写真＝Artsro Ent）

（写真＝Artsro Ent）

カン・スンヨンは1997年12月23日生まれの27歳。本来はガールズグループの練習生としてアイドルデビューを目指していたが、2018年に出場したKBSの『全国のど自慢』で最優秀賞を受賞したのを機にトロット歌手へ転向。『明日はミストロット』などオーディション番組への出演などを経て、2021年7月にシングル『PPIRYONG PPIRYONG』をリリースして正式に歌手デビューした。

元アイドル練習生とあってダンスの実力にも優れ、自ら作詞作曲も行うことから、次世代の“オールラウンダー”アーティストとしても注目。独自のカリスマ性と観客を惹きつけるパフォーマンスで、トロット界における“妖艶さのアイコン”として存在感を確立している。最近もコンサートやライブステージを通じてファンと積極的に交流するなど、トロットの洗練されたイメージ変化をリードしている。

今回の新曲発表にあわせ、カン・スンヨンは音楽番組『トロットチャンピオン』で初ステージを披露。ファンと視聴者の期待を一層高める見通しだ。

なお、カン・スンヨンの新シングル『腕枕』は、本日（8月28日）より各種音楽配信サイトで公開される。