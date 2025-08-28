将来的に「年収1000万円」を目指すワーママです。実際に“年収1000万円”を稼ぐワーママはどのくらいいるのでしょうか？

ワーママで年収1000万円を超える人はどれくらいいる？

子育てをしながら働く「ワーキングマザー」の中で、年収1000万円を超えている人は本当に一握りです。

株式会社マイナビが運営する「マイナビニュース」の試算によると、ワーママの中で年収1000万円以上を稼いでいる割合は約0.8％とされています。また、母子家庭で自身の収入が1000万円を超える割合は0.6％とされています。

つまり、100人のワーママがいれば、そのうち1人いるかどうか、という水準です。



女性全体でも年収1000万円はごく少数派

ワーママに限らず、女性全体で見ても年収1000万円以上の層はごく少数派です。国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、女性の平均給与は315万8000円。年収1000万円を超える女性は全体の1.4％に過ぎません。

こうしたデータで見ると、ワーママで1000万円を目指すことは「非常に珍しいけれど不可能ではない挑戦」といえるでしょう。



ワーママにとって年収1000万円が難しい理由

では、なぜワーママにとって年収1000万円は達成が難しいのでしょうか。背景にはいくつかの要因があります。

まず、出産や育児によるキャリアの中断があります。産休・育休や時短勤務を経て復職する際、キャリアの連続性が途切れることや、昇進・昇給の機会を逃してしまうことが少なくありません。

次に、高収入の職種やポジションに女性がまだ少ないことも理由の一つです。医師や弁護士、外資系企業の管理職など、1000万円を超えやすい職種は限られており、専門性や責任の重さが大きく、働き方に制約が生じやすいのが実情です。



まとめ

ワーママのうち年収1000万円を超える人は全体の約0.8％で、ごく少数であることがわかります。女性全体で見ても1.4％で、目標までの道のりは決して平坦ではありません。

しかし、少数派であるからこそ「できる人は確かに存在する」ともいえます。その多くは専門職や管理職といった責任あるポジションに就き、家族の協力や外部サービスを活用しながら仕事と育児を両立しています。

年収1000万円を目指す上で大切なのは、単に「長く働く」ことではなく、自分に合った職種や働き方を戦略的に選ぶことです。専門性を高める、昇進を目指す、副業や投資で複数の収入源を持つなど、さまざまなアプローチがあります。

ワーママで1000万円を目指すのは簡単ではありませんが、不可能でもありません。現状を理解した上で、長期的なキャリア設計と家庭環境の整備を進めることが、目標達成への第一歩となるでしょう。



執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー